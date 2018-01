Nem nagyon hittem a szememnek, amikor megláttam a Prae művészeti portál kritikáját Mága Zoltán újévi koncertjéről. Az egész kritika olvasása közben szekunder szégyent éreztem, ami azért is volt furcsa számomra, mert amúgy teljesen hidegen hagy az egész Mága-jelenség David Fosterrel és anélkül.

Fotó: Mága Zoltán / Facebook

Felesleges bármit is írni, ideteszek egy részletet a kritikából, de tényleg, olvassák el az egészet.

Aztán megjelent a sztárvendég (Mága angolságával: a gesztár), David Foster, akivel, bár nem volt túlpróbálva a műsor, mégis hihetetlen találékonyan vette át sorra a feladatokat, melyeket mások képtelenek voltak ellátni, folyamatosan hárítva a kínos szitukat, amiket Mága generált. Az arénában helyet foglaló kis Magyarország azt se tudta, hova kapjon, kinek kell megfelelnie, mikor lehet őszinte, mikor nevethet, mikor tapsoljon. Foster először magával Mágával próbált kommunikálni (a többmilliós nézettségű Pbs kedvéért), sikertelenül,

Foster: How do you say thank you in hungarian? (Csend, bólogatás) What is thank you in your language??

Mága: Tenkju. (Kezet nyújt, majd hozzáteszi) Gesztár! (Ováció) Vud lájk Budapest?

Foster: Yes I like it very much, Bp is a great city, I like it!

majd a nézőtéren keresett beszélgetőpartnert. Az első pár sorban ülő mintegy 150 honfitársunk a "Do you like the show?" Kérdésre nemlegesen rázta a fejét (mert nem értették a kérdést), David egy őszes urat szólított meg. Talán egyetlenként, aki helyes válaszával biztosította, hogy valamelyest tud angolul. A 'gesztár' kérdezte, mivel foglalkozik, a válasz: "I was the president of Hungary". (Az Arénában szinte senki nem ismerte fel Schmitt Pált, míg be nem mutatkozott.) Foster elszégyellte magát és eztán inkább a színpadon tartózkodott.

