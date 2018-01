Az AFP hírügynökség számolt be a divathullámról, ami a thaiföldi médiában az új év első igazi slágertémája. A beavatkozás lézerrel zajlik, négy alkalommal kell megismételni, és kb. 170 ezer forintnak megfelelő helyi pénzbe kerül (ami Thaiföldön úgy három havi minimálbért jelent). Egy plasztikai sebészeti klinika vezetője azt nyilatkozta, havi 100 páciensük van, gyakorlatilag futószalagon jönnek. Hogy ez az egész mire jó, az elég homályos; ugyan Délkelet-Ázsiában a csajok nagyon odavannak a fehér bőrű férfiakért, de leginkább azért, mert ez a "gazdag turista" szinonimája, illetve őrületes menőség európai/amerikai pasival mutatkozni egy nőnek. Az azért elég kétséges, hogy erre a divathullámra úgy is fel lehetne ülni, hogy csak az az egy testrésze fehér az embernek, amit általában úgyis ruha fed. (via)