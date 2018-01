Oké, ez tényleg állati látványos, ráadásul a fotós el is meséli, hogyan sikerült elkapnia a pillanatot. A helyszín Pasadena, Kalifornia, a hagyományos újévi Rose Bowl rangadó az egyetemi bajnokságból. A B2-es lopakodó nem csak úgy véletlenül arra járt, hanem a meccset kísérő légiparádé részeként húzott át a stadion felett, 320 km/óra körüli sebességgel, nagyjából 300 méteres magasságban. A fotós, Mark Holtzman direkt erre készülve egy Cessna kisgépen navigált a stadion fölé, és 1000 méteres magasságban, és a bombázóval párhuzamosan, 170-es tempóval haladva várta a tökéletes pillanatot. Össze is jött neki. A meccsen egyébként a Georgia Bulldogs nyert az Oklahoma Sooners ellen, ha ez bárkit is érdekel.