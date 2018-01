Mert Tamás nem érti, és meg kell hagyni, érthető, hogy miért nem érti. Pedig a villamosmegállóban kihelyezett "tájékoztató" tábla nem tűnik valami véletlen hibának: szépen be van üvegezve, és láthatólag kint van már egy ideje annak rendje és módja szerint. Szóval valószínűleg az a hülye, aki nem érti, és véletlenül sem más.

Fotó: Olvasónk,Tamás

FRISSÍTÉS: Máris megérkezett a megfejtés, sőt, több megfejtés is érkezett. Nekem speciel Zoltáné szimpatikusabb, aki szerint "Ez a tábla az utasokat tájékoztatja arról, hogy az 1-es és 2-es villamosok honnan tájékozódhatnak az induló járatokról", ami nyelvtanilag tökéletesen jó megoldás.

Móric ezzel szemben nem a nyelvészetre, hanem a saját emlékeire támaszkodik: "A felirat közepét valószínűleg lemosta az eső, szép világos, sárgás árnyalattal volt kiemelve, újkorában is csodálatos kontraszttal. A pontos fogalmazásra sajnos nem emlékszem, képet nem találtam róla, kimenni odáig pedig most nem fogok, de a lényege az, hogy az 1-es és 2-es villamosok a két peronról felváltva indulnak. Ami egyébként nem is igaz, általában a 2-es indul az állomáshoz közelebb eső megállóból, az 1-es (óránként egy darab villamos!) pedig a távolabbiból" - írja.