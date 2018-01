A hetvenes évek volt az autózás fénykora, amikor Moszkvától New Yorkig azt hitték a közlekedésmérnökök, hogy a legjobb, ha autópályákat építünk a városokba. A szele minket is megcsapott azért, ekkor épült felüljáró a Keletihez és a Nyugatihoz (amik, ha minden jól megy, hamarosan eltűnnek), és alagút a mai Ferenciek terére, amit akkoriban Felszabadulásnak hívtak. Az szerencsére már el is tűnt.

Fotó: Wikipedia Be nem fejezett autópálya-felüljáró Fokvárosban

Persze nem minden terv valósult meg, a Blahán például nem készült el az ijesztő alul- és felüljárós csomópont. Ilyeneket válogatott össze a Guardian szerte a világból. Be nem fejezett és el sem kezdett városi autópályák Fokvárostól Glasgow-ig. Olyanok, mint a dinoszauruszok, amelyek egyre nagyobbra nőttek, aztán végül kihaltak.