Joss Whedon, amikor elvállalta, hogy befejezi az Igazság Ligája rendezését, annyit kért a DC-től, hogy cserébe csinálhasson egy szerzői Batgirl-filmet. A lehetőséget megkapta, de azóta nem sok hír van a projektről.

Az io9 vette észre, hogy most Lindsay Lohan próbálkozik kis hírveréssel: Twitteren kérte a követőit, hogy a posztjának megosztásával kampányoljanak amellett, hogy ő játsza a címszereplőt. Az eredeti Batgirl, Barbara Gordon egyébként Lohanhez hasonlóan vöröshajú a képregényben, valószínűleg innen jött az ötlet. Már 4600 megosztásnál jár!

RT if I should star in the new BATGIRL movie and everyone tell @joss **