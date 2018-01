Ma reggel újabb öt vaddisznót fogtak be a Pilisi Parkerdő Zrt. munkatársai a főváros környéki erdőkben, így az elmúlt egy év alatt 100 fölé emelkedett a sikeresen befogott állatok száma - közölte a parkerdő.

Fotó: Pilisi Parkerdő

Az erdőgazdaság által alkalmazott módszerrel biztonságosan és hatékonyan csökkenthető a vaddisznók létszáma a lakott területekhez közeli erdőkben, ahonnan távolabbi erdőségekbe szállítják az állatokat, legtöbbször a Gödöllői-dombságban vagy a Budai-hegység félreeső, zárt erdőtömbjeiben. A befogás kutatási célokat is szolgál, több állatot nyomkövetővel is elláttak.

„A befogás nyár végétől kezdődően, főleg a téli időszakban eredményes, amikor már önállóan mozognak a tapasztalatlanabb, fiatal állatok, akiket aztán télen a szűkebb táplálékkínálat miatt könnyebb a befogóba csalogatni” – mondta Kovács Ferenc, a Pilisi Parkerdő Zrt. budapesti erdőgondnoka.

A befogó ajtaját egyébként maguk a vaddisznók csukják be, amikor a ketrecbe szórt élelmet turkálva kioldják a felhúzott ajtó rögzítését.

A csapdát aztán ponyvával takarják le, így az állatok maguktól elindulnak a szabadon hagyott kijárat, és az elé helyezett szállítóláda felé. A XII. kerületi Hegyvidék Önkormányzata már sikeresen csökkentette a belterületen élő vaddisznók létszámát ezzel a módszerrel.

Sok helyen megrongálják a befogókat, ennek megelőzéséhez a szakemberek a lakosság segítségét is kérik. Elég, ha valaki becsukja az élesített csapda ajtaját, és máris hetek munkája veszett kárba. Van, amikor szétszedik a ketrec elemeit, vagy tönkreteszik az ajtó zárszerkezetét. Komoly nehézséget jelent még a felelőtlen kutyatartás is, a póráz nélkül szabadon engedett kutyák gyorsan megtalálják a befogóban lévő vaddisznókat, és támadásukkal, ugatásukkal stresszt okoznak az egyébként is szokatlan helyzetben lévő állatoknak. Ezért kérik, hogy ha a főváros környéki erdőkben 9-10 négyzetméteres, 1 méter magas ketrecet találnak, aminek a környékén többnyire kukoricát szórtak a földre, akkor kerüljék el a helyszínt, hogy ne riasszák el az állatokat.