Siri tök jó dolgokat tud, a Google Asszisztens szintén, az Amazon Alexája pláne. Egy dologra nem képes egyik se a három szupernépszerű digitális asszisztens közül: magyarul megszólalni, vagy érteni, amit mondanak neki. Persze, kicsi piac vagyunk, több tucat nyelv van, amit előbb érdemes megtanítani a mesterséges intelligenciáknak, mint a magyart, na de akkor is.

És akkor a CES egyik eldugott sarkában szembejön egy pici holland startup, a Travis, egy féltenyérnyi fekete koronggal, ami valós időben fordít élő beszéden 80 nyelvről és -re. Egy sört kérek - mondom Travis mikrofonjába, Can I have a beer please? - mondja vissza két másodperc gondolkodás után. Aztán ugyanezt visszafelé is. Talpra magyar, hí a haza, itt az idő, most vagy soha - emelem a tétet egy kicsit nehezebben fordítható mondattal, amire az egész kiállításon összeomlott a wifi, és kiderült, hogy a magyar nyelvi adatbázis offline még nem működik, csak a felhővel kommunikálva. A cucc mindenesetre tényleg működik, 229 dollár az ára, és annyi biztos, hogy hatalmas segítséget nyújt, ha a világon bárhol sört szeretnénk rendelni, ami a turistáskodás esszenciális alapeleme.