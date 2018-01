A Tumblr-en nagyot fut éppen, hogy Mészáros Lőrincné Kelemen Beatrix festményeivel van tele a Felcsúti Hírlap. Mészárosné amúgy az Echo TV igazgatósági elnöke is.

Sajnos nem értek a festészethez, szóval nem tudom megítélni, milyenek ezek a képek, meg hát miért ne festegessen valaki, inkább fesse ki magából valaki az érzelmeit, mintsem közpénzek eltérítésével vezesse le a feszültséget, felőlem még a Felcsúti Hírlapba is bekerülhet, emiatt nem vagyok hajlandó stresszelni.

De mindegy is, nem is ezt akartam mondani, hanem hogy Kelemen Beatrix már régóta festeget, csoda, hogy eddig nem kapott nagyobb nyilvánosságot. Ő az elnöke például a Színnel-Lélekkel Művészeti Egyesületnek. Mutatunk pár régebbi cuccot a szakmai múltjából:

2012, Feol.hu, Kápolnakoncert Alcsúton: lírával a magyar történelmen át: "a bicskei Vincze Zita feldíszített gyertyáit hozta el, a vértesacsai Sztoján Anna textiltervező és lakberendező néhány mesés falikárpitját, díszpárnát és képeit, a szintén acsai Kunos Krisztina szobrait, plasztikáit, a felcsúti Mészárosné Kelemen Beatrix festményeit, amelyeket a reiki és annak gyógyító technikája ihletett."

2016, Felcsúti Hírlap: "Hat éve festek, ez idő alatt sok technikát megtanultam, ilyet is, olyat is. Számomra mára már kristálytisztává csiszolódott az, hogy a Jóisten rám bízta, kezembe adta ezt a csodát, hogy amivel felruházott és ellátott utamon, azt közvetíthessem az embereknek. Ezzel engem is tanít. Hálás vagyok érte!"

2016, Alcsútdobozi Hírek: Horgas Eszter fuvolaművész koncertje, az előadás alatt Mészárosné Kelemen Beatrix Csilla és művészbarátainak képzőművészeti kiállítása tekinthető meg.

2016, 2060.blog.hu, interjú Vincze Zitával: "máris további rendezvényekre kaptunk meghívást, így február 13-ától Csákváron Ágh Gyula Mihály és Mészárosné Kelemen Beatrix festőművészekkel nyitunk újabb kiállítást, a bicskeit pedig ezzel párhuzamosan igyekszünk meghosszabbítani.