Előrevetíti Donald Trump amerikai elnök bukását a róla szóló, most megjelent könyv népszerűsége, írta az észak-koreai állampárt lapja, a Rodong Szinmun. A cikkben beszámoltak a Michael Wolff újságíró által írt, jó pár megkérdőjelezhető állítást is tartalmazó Fire and Fury: Inside the Trump White House című könyv tartalmáról, illetve arról, hogy miképpen reagált arra az amerikai államfő.

Wolff könyve a múlt pénteken jelent meg, és 30 ezer példányt adtak el belőle szombatig, amivel a legkelendőbb könyvnek bizonyult a múlt héten az Egyesült Államokban. A könyvet itt elemeztük ki részletesen>>>

„A Trump-ellenes könyv végigsöpör az egész világon, így Trumpnak súlyos megaláztatásban van része világszerte" – állította a cikk szerzője. Phenjan azért is érzékeny erre a témára, mert a könyv címe az amerikai elnök tavaly augusztusban tett kijelentéséből származik, amiben „tűzzel és haraggal" fenyegette meg Phenjant.

Az amerikai elnök a Mun Dzsein dél-koreai elnökkel szerdán folytatott beszélgetésében ugyanakkor jelezte, hogy az Egyesült Államok nyitott a tárgyalásokra Észak-Koreával „a megfelelő időben és a megfelelő körülmények között".