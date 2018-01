Mármint a magyarul tudó része. És ha bejön a jóslatom, akkor Lackfi János visszaveszi Varró Danitól a "Azt hiszed, hogy te vagy a Jani/Dani, közben meg milyen hülye vagy te, hogy ilyen verset adsz a gyerekeink kezébe, Dani/Jani"-díjat. És persze a kapcsolódó díjak is gazdára találnak, a hülye oktatásiszakértő-díj annak, aki ezt a verset (vagy mit) tankönyvbe szerkesztette, meg a hülye tanár, aki ezt a verset (sőt, verspárt!) megtaníttatja.

Szóval itt van ez a Fiúk dala – Lányok dala verspár, két szerepvers, az ismert humoros lackfis stílusban leírva, hogy is látják negyedikre egymást a fiúk és a lányok. Persze, van benne nyelvnyújtás és lányverés és árulkodás – ahogy a suliban is, a való életben is. Kivéve a vers ellen Facebook-posztban és kommentekben kikelt szülők világát.

A poszt még csak 32 megosztásnál jár, de meglehet, ez a szám most megugrik, ahogy az olyan kommentek is, hogy aszongya:

Beleneztem lackfi oldalara, mert fogalmam sem volt ki fia borja. Mint pszichoterapeutin es pedagogus megallapitom, es elnezest ezert, de ez az ember kezelesre szorul.

vagy hogy

Már Weöres versei sem gyerekversek... Ezek sem. Aki betette gyerekkönyvbe az egy hülye. Szakmailag is. Emberileg is.

Na de Lackfit nem először állítja az internet pellengérre. Pár éve a Véletlen című, a 9., tehát gimis elsős tankönyvben lévő versén háborodott fel, aki csak felháborodhatott (tudják, „csomizom a ruciba / a habtestem / tinibugyi gumija / bemélyedten”, satöbbi), de nyomban jöttek a kisebb gyerekes szülők azzal, hogy bezzeg Varró Dani és a Hat jó játék kisbabáknak, hogy jó játék a konnektor, beledugom, hol egy toll, satöbbi.

Izgatottan várom, mikor fedezi fel valaki valamelyik Grimm-mesét (remélhetőleg kortárs magyar szerzőnek tulajdonítva), vagy mikor támad fel Torgyán József szelleme, hogy ismét kikeljünk Petri György Apokrif című verse ellen. Bár oké, az legalább nem gyerekvers.