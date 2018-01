Két ember könnyebben megsérült egy balesetben a kaliforniai Santa Ana településen, miután egy fehér autó berepült egy ház emeletére, egy fogorvosi rendelőbe, ahol aztán a falban megállt.

Az ABC híradása szerint az autó egy kereszteződésben hajtott fel egy elválasztó korlátra, onnan repült tovább az épület felé. A kocsi kigyulladt, de a kiérkező tűzoltók hamar eloltották a lángokat. Az autó két utasa sérült meg könnyebben.

OCFA in Santa Ana of a vehicle that crashed into the building. The fire was quickly extinguished, both victims are out of the vehicle safely with minor injuries. Members from OCFA & LA COUNTY Urban Search & Rescue teams are removing the vehicle from the building. pic.twitter.com/x29WvTkNGk