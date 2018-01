A sokszorosan Emmy-díjazott kilencvenes évekbeli Batman-rajzfilmsorozatot készítő Bruce Timm nagyon szeretne egész estés rajzfilmet csinálni a Superman: Red Son képregényből, ami egy alternatív Superman-mítoszt dolgoz fel, ahol a kriptoni űrhajó pár órával később csapódik a Földbe, ezért a bolygó forgása miatt Amerika helyett a sztálini Szovjetunióban ér földet egy téeszben. A kriptoni ezután ugyanúgy szuperhősködni kezd, mint az eredeti történetben, de közben belép a Vörös Hadseregbe is, és ő lesz a szocialista ember élő propagandapéldánya.

