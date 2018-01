Én már csak legendaként találkoztam azzal a jó tanáccsal, hogy ha atomcsapást kell elszenvednünk, két dolgot tehetünk. Az úgynevezett komoly válasz szerint

bújjunk az asztal alá, és húzzuk a szemünkre a sapkát

– már persze abban a nem túl életszerű esetben, ha sapka van rajtunk, miközben egy asztal közelében vagyunk –, de legalábbis szorosan csukjuk be a szemünket. A kevésbé komoly (Hofitól vagy talán Markos-Nádastól, Nagy-Bandó Andrástól) eredeztethető megoldás pedig az, hogy

nézzük meg jól, mert soha többé nem látunk ilyet.

Nos, a kommunista Romániának Hofija nem volt, atomcsapás esetére szóló túlélési tanácsai annál inkább. Sőt, egyenesen Haza védelme tankönyve is volt, amiből Dragomán György, erdélyi születésű világhírű írónk osztott meg két oldalt – azokat, amik felkészítenek arra, hogy mit is kell csinálni, ha jön az atom. Érdekes, hogy az általunk tudottól eltérően a román honvédelmi szakik az asztal alatt ülést is kielégítőnek tartották, nem csak a fekvést (a képre kattintva eljut Dragomán Fb-posztjára).