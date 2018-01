Pár napja írtunk róla, hogy a köztévé egyik riportere úgy mutatott be egy tollaslabda-versenyzőt, hogy

"Yonemoto 166 cm és Hiroshimában született. Ismert város... Reméljük, sugárzó játékot mutat."

Most pedig egy olvasónk szólt, hogy az M4-nél is észbe kaptak és bocsánatot kértek, sőt, személyesen a riporter is elnézést kért ezért a viccért. Igazából ennyi a történet, teljesen normálisan viselkedett a köztévé, szóval úgy fair, ha ezt is megírjuk.