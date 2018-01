Régen szerettem Swede Masont, főleg az ilyen húzásai miatt, de bevallom egy jó ideje nem követem. Hogy pontosan ki ő, hova tart, mi a célja, azt mondja el helyette Paul McCartney, nekünk most az a felismerés fontosabb, hogy kirakta egyben az összes fantasztikusan összevágott politikusi számát, amiket még korábban eladott a Sky tévécsatornának.

Egyet-kettőt biztosan hallott már korábban, csak nem biztos, hogy tudta, hogy kitől származik. Igazából nehéz lenne egyet kiemelni, az össes annyira jó, de talán a Without Me-t átköltő Farage, az If You Wanna Be Prime Minister (You Gotta Get Rid of My Friends) vagy a Trump-féle Sabotage mindenki szívét megdobogtatja.

0:00 Boris come Back 0:48 Anything you can do 1:18 Please Don't Go 2:01 If you Wannabe Prime Minister 2:55 Forgot about May 3:32 Labour gets ready to Rhumble 4:10 Another One Bites the Corbyn Dust 4:46 Without Farage 5:55 Trump's Sabotage 6:30 Let Hilary Clear Her Throat 7:23 Just the Two of Us 8:03 You Will, You Won't

Egyébként a brit Sky-on futó Trónok harca legutóbbi évadjához is tőle vettek egyszerűbb promóvideót, csak ezt is kevesen kötik hozzá.