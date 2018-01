Az elmúlt napok szélsőséges amerikai időjárása miatt több kulturális és sporteseményt halasztottak el az Egyesült Államok keleti partvidékén. Tették ezt azért, mert a hatalmas mennyiségű hó és a hideg miatt a nézők nem értek volna, vagy igazán el sem indultak volna. A tengerentúli jégkorong-bajnokság második vonalának számító AHL-ben viszont egy nagyon furcsa döntést hoztak. A nézőket kizárták a viszontagságos idő miatt, de a meccset meg ugyanakkor lejátszották a Charlotte Checkers és a Bridgeport Sound Tigers között.

Furcsálta is a dolgot mind a két csapat, de ettől függetlenül a meccs lement a kongó arénában, ahol minden, még apró megjegyzést is visszhangzottak az üres lelátók. A meccs után a csapatok a twitter oldalukon írták le, nem éppen pozitív érzéseiket a meccsről. A Checkers oldalán azt írta, még csók kamera is volt, de nehezen talált volna bárkit is. A kabalafigura is magányosan mászkált a lelátón. A Bridgeport egyik játékosa például a büntetőpadon elkezdett táncolni, úgy sem látja senki. De a többség véleménye egybecsengett, hátborzongató volt úgy játszani, hogy akiknek játszanak azok ki vannak zárva.