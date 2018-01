Nemrég bejelentette visszavonulását Ronaldinho. Nem mintha a BL-t, világbajnokságot és Aranylabdát is nyerő extraklasszis komolyan nyomta volna az utóbbi években, hisz leginkább csak kispályás meccseken lépett pályára. Ezzel együtt is minden idők egyik legjobbja volt, pályafutása csúcsán abszolút tarthatatlan volt, Barcelona-játékosként még a Real Madrid szurkolók is állva tapsolták. Legenda: