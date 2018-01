A Krokodil Dundee 1986 egyik nagy sikerfilmje volt, aztán készült belőle két olyan folytatás, amik bár ne készültek volna el. Most egy generációval később folytatódik a sztori: nyáron mozikba kerül a Dundee: The Son of a Legend Returns Home. Ha a film IMDB-oldalának hinni lehet, az eredeti Krokodil Dundee, azaz Paul Hogan is szerepel majd, sőt a sztori konfliktusa éppen az, hogy ő eltűnik, és a semmirekellő amerikai fiának kell őt megtalálnia. És ezek szerint az ausztrál krokodilnyúzónak van egy fia, akit Danny McBride játszik. Őt láthattuk már többek közt a Kib*zgatóhelyettesek és az Egyszer fent, ...inkább lent című sorozatokban - általában jó nagy suttyókat alakít, a lenti teaser alapján úgy tűnik, ezúttal is.