Mondjuk más kérdés, hogy milyen dolog az, hogy pár nappal a koncert előtt még nincs telt ház egy Barba Negra-méretű helyen, de mindegy, év eleje van, drágák voltak a karácsonyi ajándékok. Viszont így aki csak most kap észbe, annak sem kell lemondania a buliról, amelynek szomorú aktualitást ad, hogy az eredeti előzenekar a Decapitated lett volna, csak őket idő közben letartóztatták nemi erőszak és emberrablás vádjával - bár a vádakat azóta ejtették. De a helyükre érkező lengyel death metal együttessel, a Vaderrel is elég könnyű kiegyezni, és még a Dagoba is itt lesz 26-án este a főzenekar, a német thrash legenda, a Kreator előtt. Elég jó előjel, hogy a Vader és a Kreator is épp csúcsformában van, jobbak, mint az előző öt-tíz évben, legalábbis mi mindkét új lemezre majdnem maximális pontszámot, 9 pontot adtunk a kritikánkban. (A Kreator Gods of Violence-ére ebben a cikkben, a Vader The Empire-jére pedig ebben.)