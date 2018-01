Hosszú időn keresztül, a hetvenes évektől egészen 2001-ig vezette a legnépszerűbb sörök listáját a hagyományos Budweiser, amíg annak variánsa, a Bud Light le nem taszította a trónról, hogy utána a Coors Light a harmadik helyre küldje a népszerű italt.

Most egy újabb helyet zuhant a sör, ugyanis a Miller Lite került a harmadik helyre, így a Budweiser leszorult a negyedik helyre.



Pedig a cég mindent megpróbált az utóbbi időben, hogy felrázza a menedzsmentet és a sörivókat. Először elkezdte tudatosan és hangsúlyosabban amerikai sörként hirdetni magát, majd amikor ez sem vált be, akkor visszahoztak egy variánst 1933 Repeal Reserve névvel, ami a szesztilalom előtt főzött, magasabb alkoholtartalmú sör volt.



A szakértők szerint csak részben lehet a hanyatlásért az egyre népszerűbb kézműves söröket okolni. Eddig a tíz legnépszerűbb nagyüzemi sör a piac 66%-át birtokolta, és ez most 50%-ra esett vissza, miközben a kézműves sör piaca a főzdék kapacitásai miatt meglehetősen limitált.

(via CNN)