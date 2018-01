Fotó: San Mateo County Sheriff's Office

Elég hihetetlen, de amíg másoknak a bőröndjét is hatszor lemérik, addig a 66 éves Marilyn Hartmannak sikerült többször is belógnia repterekre iratok és érvényes repjegy nélkül.

A nő 2014 óta kísért különböző reptereken. A legtöbb esetben a hajával takarja el az arcát, és nála nagyobb termetű utasok közé vegyül. Eddig négyszer kapták el a rendőrök, azonban mostanra fogyott el a bírók türelme, és letöltendő börtönbüntetés is veszélyezteti a nőt, miután volt, nyomkövetővel a lábán is felosont gépekre.



Míg a bíró szerint a nő feltűnési viszketegségben szenved, és rácsok mögé kellene zárni, hogy leálljon, a chicago-i O'Hare reptér biztonságát felügyelő szerv a nő oldalára állt, mert szerintük az utasok egyetlen esetben sem voltak veszélynek kitéve. Emellett persze arról is beszéltek, hogy meg fogják erősíteni a védelmi rendszerüket.

(via New York Times)