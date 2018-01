Január egyik legfelkapottabb (és az Ugandan Knuckles után a legszörnyűbb is egyben) mémje volt a Tide Pod mosószerkapszula, ami eleve arra épült, hogy a kapszulák tökre ehetőnek tűnnek, pedig amúgy nem azok, így borítékolható volt, hogy lesz Tide Pod evő kihívás is.

A mosószeres kapszula viszont tényleg nem ehető, úgyhogy az elmúlt hetekben a Tide, meg az áruházak is kétségbeesetten próbálták megakadályozni azt, hogy emberek mégis megegyék, többek közt például csak a kasszánál nyíló dobozba tették a zacskókat, de a legjobb megoldással mégis egy brooklyni pizzéria állt elő, akik Tide Pod helyett Pied Podokat csinálnak, ami (kicsit) hasonlít a valódi kapszulákra, csak ehető, sőt finom is.

Introducing: PIEd Pods. Listen. We're concerned about the youths. They're eating laundry detergent pods. Our Pied Pods (filled w/cheese and roni) have that bright, alluring colors that youths crave BUT are 100% edible and 100% not soap. Plus they're delicious. #vinniesbrooklyn pic.twitter.com/ck4eni31VX