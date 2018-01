Éppen egy hete jött rá valaki Twitteren arra, hogy Cthulhu atyjának Nemesis című verse ráilleszthető Billy Joel klasszikusára, a felfedezést pedig természetesen tett is követte, így most már meg is lehet hallgatni, hogy milyen az, ha a bárzongoristáról szóló dal hirtelen láthatatlan démonok nyögéseiről, horrorisztikus tájakról és az őrületről szól.

(Birth.Movies.Death.)