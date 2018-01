Idén is lehet szavazni 2017 legkreatívabb projektjeire a Highlights of Hungary keretében: kategóriák nincsenek, összesen 55 jelölt van, a nyertest február 1-jén hirdetik ki a Katona József Színházban: lesz egy közönségdíjas és a kurátorok is díjaznak majd.

Az 55 jelöltet ide kattintva lehet megnézni és végigböngészni, az Index ezekről írt már korábban, én az Indexes cikkeket linkeltem.

A Woman Captured - a magyar film a Sundance Filmfesztivál programjában

Andrasev Nadja: A nyalintás nesze - a Cannes-ban díjazott animációs film

Gemenc film / Árterek világa - Márpedig cuki állataink nekünk is vannak

Tabukról tabuk nélkül / Spektrum sorozat - Thuróczy mindenféle bizarr helyzettel szembesült

Testről és Lélekről - Enyedi Ildikó Berlinalén, EFÁ-n elismert filmje

Tipton - a menő napszemüveget mi már 2013-ban felfedeztük

Őrfi József // “Meseház” a Pilisben - amelyet az Index-olvasói is a kedvenc házuknak szavaztak tavaly

REFORM500 - ilyennek kell lennie egy 21. századi emlékműnek

Szavazni úgy lehet, hogy a Highlights of Hungary oldalán rámegyünk a projekt leírására, és a lájkgombnak látszó, "Erre szavazok" feliratra kell nyomni.