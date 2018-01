Ridley Scott filmjét a héten mutatják be a mozik - ideje már, mondhatnók, mert a születésének extra körülményei (Kevin Spacey szerepelt volna benne Christopher Plummer helyett, de a zaklatási botránya miatt kivágták belőle, és Plummerrel újraforgatták a jeleneteit) miatt jobban várjuk, mint egyszeri politikus a sertéstelep-leárazást. Addig is itt egy werkfilm, benne az összes eddig látott jelenet, és pár új felvétel is.