Csak azt kell tennie, mint egy Missouri államban élő egyetemistának, aki fogta magát és miután véletlenül balra húzta a 18 éves Claudiát, megkereste az állam honlapján az összes ilyen nevű embert az egyetemen, ahová a lány jár, és mindegyiküknek írt egy e-mailt, hogy ha esetleg ő lenne az, akit véletlenül balra húzott, akkor légyszi írjon már vissza, hogy "bal" vagy "jobb".

Ha "jobb" akkor elmehetnének fánkozni, vagy valami - tette hozzá a srác, akinek célt is ért a levele, a lány megismerte saját magát, és némi tanácskozás után kitette a levelet Twitterre, ahol rakétaként lőtt ki az egyébként végtelenül aranyos történet, emellett pedig szerencsére azt is hozzátette, hogy igen, mennek fánkozni.

THIS GUY LITERALLY EMAILED EVERY CLAUDIA AT MISSOURI STATE TO FIND ME ON TINDER pic.twitter.com/x8tQuYmj8Q