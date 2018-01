Erykah Badu merész interjút adott a Vulture-nek, amelyben az énekesnő egy ponton arról beszél, hogy ő humanista, aki mindenkiben meglátja a jót, még akár Adolf Hitlerben is. A kérdező csodálkozására Badu aztán azt mondja, hogy Hitler csodás festő volt, mire a kérdező megjegyzi, hogy szerinte nem, és ennek (mármint Hitler tehetségének) igazából baromi kevés köze van a jósághoz mint olyanhoz. Erre Badu csak annyit felel:

Na jó, igazából rémes festő volt. Szegény pára! Rémes gyerekkora volt.

Az énekesnő aztán arról is beszél, hogy természetesen nem Hitlerrel a fejében jár-kel a világban, és hogy szeret őszinte lenni, még akkor is, ha tudja, hogy nem feltétlenül az övé a legnépszerűbb vélemény a témában. Ez most ki is derült, az interjút teljes egészében itt lehet elolvasni.