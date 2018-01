A tavalyi év egyik legnagyobb meglepetése volt a Tűnj el! című horror, amit a közönség és a kritika is imádott. Egyszerre volt izgalmas horror és társadalmi szatíra, szuper színészekkel, meghökkentő viccekkel. Teljesen megérdemelt az Oscar-jelölése a legjobb film kategóriában, még ha nem is valószínű, hogy nyerni fog. Most kikerült a film alternatív befejezése. Erről nem is mondanék többet, inkább nézzék meg. Talán csak annyit, hogy bár egészen más így a sztori vége, semmivel nem kevésbé ütős. Sőt.