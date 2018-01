Fotó: Katona József Színház

A kulisszák itt nem átvitt értelemben értendők, tényleg be lehet menni a színfalak mögé, meg persze elé is: oda állhatunk, ahol a nagyon nagyok, és most direkt nem kezdek el neveket sorolni. Eddig csak kivételes alkalmakkor (például Budapest 100) lehetett ilyet csinálni, de mivel hetente bombázzák őket hasonló kérésekkel, úgy döntött a Katona, hogy a Hosszúlépéssel karöltve megnyitja a színház elzárt részeit is az érdeklődők előtt.

Először március 12-én és 13-án lehet bejárni a mostanáig rejtett helyeket. Itt lehet jelentkezni rá.