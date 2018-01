Fotó: hulladekvadasz.hu

Tavaly nyáron mi is írtunk arról a furcsa kísértetkastélyról, mely a III. kerületben áll, a Kisbojtár utcában. Stílusából ítélve, valamikor a kilencvenes években épülhetett fel a váza, de úgy tűnik, soha nem fejezték be teljesen. A Hulladékvadász mai posztjából kiderül, hogy nem is fogják: az elmúlt napokban markolóval rombolták földig a házat. Pedig már a nyílászárók is benne voltak, és látszólag a tető is teljesen rendben volt.

Az ezekhez hasonló, furcsa, rendszerváltás után épült kastélyokból volt már egy válogatás korábban az Urbanistán. Igaz, ott jóval nagyobb épületekről esett szó.