"Senki nem volt olyan, mint Mark E. Smith vagy a Fall" – gyászolt az amerikai Superchunk zenekar a Twitteren, miután kiderült, hogy a legendás punkzenekar frontembere nincs többé. Nem voltak egyedül, miután Mark E. Smith halálhíre bejárta a világsajtót, sorra léptek elő a szomorú posztpunk-rajongók.

Valaki egy fotóval, valaki pedig néhány kedves gondolattal búcsúzott. Utóbbira jó példa Edgar Wright, a Nyomd, bébi, nyomd rendezője, aki szerint Smith nem csupán egy indie-legenda volt, hanem egyfajta kapudrog is az egész műfajhoz. A közösségi oldalakon búcsúzók között volt még például a Joy Division és a New Order zenekarokból ismert Peter Hook, Cat Power, a Pixies, Win Butler az Arcade Fire-ből, és a Savages énekesnője, Jehnny Beth is. (via Pitchfork)