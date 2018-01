A rémesen kínos és az ezmegmiafaszombazdmeg között, az utóbbi felé hajolva lebeg a lenti ál-vlog, amit a Valami Amerika 3 című, az előzetesek alapján kissé sorjás szórakoztatóipari munkadarabnak tűnő, jobb híján filmnek minősített izé mellé gründoltak a nyájas olvasók adójából (is) olyan tehetséges filmesek, mint Herendi Gábor, akinek a Magyar vándor mellett az első két Valami Amerika-filmet is köszönhetjük, már ha ezekért a hulladékokért bárki is köszönetet akarna mondani.

Szóval jön a harmadik film, amihez azt találta ki a kreatív stáb valami kora esti brainstormingon, hogy mi lenne, ha a negyvenes Oroszlán Szonja úgy tenne, mintha tinilyány lenne, és lenne neki egy ostobaszőkenős YouTube-vlogja, mert a filmben egy ostobaszőkenőt alakít, Timit. És ez lenne belőle, bazdmeg, ez:

Disclaimer: tudom, hogy paródia, annak is rettenetes.

