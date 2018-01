A BBC szúrta ki, hogy mivel Tokióban mínusz négy fok van, és esett is némi hó, a japánok azonnal nekiálltak formákba gyúrni a havat. De nem úgy, ahogy azt a világ legtöbb részén elképzelik, hogy nagy gömb, kisgömb, répa és két kavics, aztán kész is az egész, de aki nagyon bevállalós és igazán sok energiát feccöl bele, az a nagy és a közepes golyóra még egy kicsit is feltesz.

Hát nem. Japánban Totorót, pandát, Godzillát, Minyonokat és a Star Wars Jabbáját építik meg hóból, vagy Snoopyt, de a kutyaházával együtt. És persze nyilván Hello Kittyt is.