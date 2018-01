Fotó: Bakró-Nagy Ferenc / Index

Egy év ke­ze­lés után végre ha­za­tér­he­tett ve­lemi otthonába Tö­rő­csik Mari, és Jordán Tamás már arról is gondoskodott, hogy amint a színésznő teljesen felépül, legyen is mit játszania. A szombathelyi Weöres Sándor Színház igazgatója az ATV-ben mondta el, hogy bár 75 éven keresztül nem volt szerepálma, most mégis lett egy: hogy egy kétszemélyes előadásban játszhasson Törőcsik Marival. Sőt, már fel is kérte Háy Jánost, hogy írja meg számukra ezt a drámát, hogy bemutathassák, amint lehetséges lesz.