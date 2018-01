Bálint nevű olvasónk talált rá a Facebooknak egy sötét szegletére, erre az alábbi videóra, amelyről azt állítja a posztoló, hogy egy muszlim migráns Rómában ver szét egy Jézus+Szűz Mária-szobrot, mert csak.

Szívhezszóló a szöveg: "A muszlimok lerombolják a Jézus szobrot Olaszországban. A muszlim elpusztítja Olaszországban a gyermek Jézus szobrát a Szűz Mariát, abban az országban, amelyik etette. Csak aki hisz a mesékben, azt gondolta, hogy más lesz. Az idő majd megmondja..."

A videó 360 ezer megnézésnél, a poszt 5800 megosztásnál(!) jár.

Csak épp minden elemében kamu.

A videót Algériában, Setif városában készítették, nyomozta ki Bálint. A szobor-szökőkút nem Szűz Máriát, és nem is Jézust ábrázolja. A kalapácsos ember egy mentálisan beteg ember, akinek a szobor fedetlen mellei nem tetszettek. A járókelők is megdobálták, majd lebirkózták őt, végül a rendőrség vitte el, és letartóztatták. Minderről például az amúgy migráns- és bevándorlóellenes Daily Mail bulvárlapis beszámolt.