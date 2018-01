Bizonyára minden internetező ismeri a 404-es oldalakat, amelyekkel például egy híroldalon akkor lehet találkozni, ha egy időközben törölt cikk címére kattintunk, vagy ha egyszerűen elírjuk az url-t. A legtöbb esetben ilyenkor egy unalmas hibaüzenet fogad, de a Financial Timesnak sikerült jól kihasználnia ezt a felületet.

Miért nem található ez az oldal? Megkérdeztünk néhány vezető közgazdászt

– írják, aztán egy csomó közgazdasági alapfogalom definícióját húzzák rá a rossz címre érkezett felhasználó sajnálatos helyzetére. Bár egy kis angoltudás szükséges hozzá, érdemes kattintani és végigböngészni:

Egyébként az Indexnek is speciális 404-es oldala van: a valódi olvasói levelek legvéresszájúbb és/vagy legviccesebb példányaiból válogatunk rajta, persze anonimizált módon. Rendszeresen kapunk is emiatt jóhiszemű olvasói leveleket arról, hogy meghekkelték az Indexet, mert csúnyaságok vannak a 404-es oldalon. Nyugalom, ehhez nem kellenek hekkerek, elég pár mocskolódó levélíró is.