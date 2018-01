Geert Wilders a holland szélsőjobbos Szabadság Párt vezére épp az új iszlámellenes, a Hit Gyülekezete könyvkiadója által gondozott könyvével turnézik Magyarországon, de két interjú és könyvbemutató között azért az igazán fontos dolgokra is jutott ideje:

Geweldige ontmoeting in Boedapest met Premier Orbán! Leiderschap bestaat nog.



Excellent meeting in Budapest with Prime Minister Orbán! Leadership still exists! pic.twitter.com/YvnAfBINGf