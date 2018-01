Nem ez az első eset, hogy a Vanity Fair hollywoodi fókuszú számának borítója és a Photoshop kapcsolata kerül elő: az egyik fotón három kezet sikerült varázsolniuk Oprah Winfrey-re, de legalább nem az a kép került a címlapra.

Most viszont a Hollywood Reporter azt is megtudta: a képen eredetileg szerepelt még egy sztár, akit utólag inkább leradíroztak a képről. James Franco ugyanis még Hollywood nagy üdvöskéje volt novemberben, amikor ezt a fotót elkezdték előkészíteni, ráadásul a szexuális zaklatás elleni harc egyik szószólójaként is fellépett, ami külön jól is jött, hiszen a Hollywood egy évét összefoglaló lapszámban nyilván nagy hangsúlyt kapott a #MeToo is. Csak az nem jött jól a Vanity Fairnek, amikor több színésznő egybehangzó vádjai alapján kiderült, hogy maga Franco is több nőt zaklatott szexuálisan.

Úgyhogy a Vanity Fair egészen röviddel a lapszám megjelenése előtt úgy döntött, inkább eltávolítják Francót a borítóról, és a vele készült interjú sem jelent meg.