Penélope Cruz Oscar-díjas színésznőt Cesar-életműdíjjal tünteti ki a francia filmakadémia. Alain Terzian, a francia filmakadémia elnöke "nagyszerű filmesek múzsájának, sugárzó latin szépségnek" nevezte a spanyol származású színésznőt. Cruz már a cannes-i filmfesztivál Arany Pálma-díját is elnyerte a Volver című film főszerepéért, Oscar-díját pedig a Vicky Cristina Barcelona című Woody Allen-filmért kapta.

Hamarosan Aszgar Farhadi Everybody Knows című filmjében lesz látható, a produkciót májusban kezdik forgalmazni, előtte valószínűleg Cannes-ban is bemutatják. A francia Oscarként emlegetett Cesar-díjakat március 2-án adják át Párizsban.