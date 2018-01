A csehországi belpolitikia önmagában is elég vicces, például simán megbízták a nemrég lemondott kormányt, hogy fussanak neki még egyszer a kormányalakításnak, a hétvégi elnökválasztás után meg egy kis bunyó is kialakult Milos Zeman győzelmi ünnepségén.

A remek hangulatot persze maguk a szavazók is képesek még inkább eltoltni a börleszk irányába. Ahogy a Prague Morning Post videóján is látható, egy Comic Conról kiszökhetett polgár, vagy egyszerűen csak túlzásokba esett üveges is élt demokratikus jogaival.

Azt persze továbbra sem tudom, hogyan sikerült azonosítani a jóembert. Hacsak nem diszkógömb volt az arcképe helyén.

(via Jezek! Jezek! Jezek!)