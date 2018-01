Bajban van London, ami a luxuslakások eladását illeti. Összesen háromezer eladatlan luxusingatlan van most a városban, miután csak tavaly 1900 új fejlesztés indult, de már ezeknek is csak a felére találtak vevőt. Ezek a lakások általában 1-1,5 milliárd forintba kerülnek, felhőkarcolók kiemelt emeleteit foglalják el, tartozik hozzájuk mozi, medencék, saját konditerem, meg ilyenek. Olyan lakás is akad, amihez ingyen luxusautót meg drága bútorokat is adnak, csak vigye már el valaki. A Shard penthouse része például 2013 óta üresen áll.

A helyi ingatlanosok a brexit keltette bizonytalanságra fogják az eladások drasztikus csökkenését, azt mondják, 2016 azonos negyedévéhez képest is látványosan visszaesett a kereslet a tavalyi év végére.

Mindez annyira nem zavarja az ingatlanfejlesztőket, akik idén is több, mint 400 ilyen toronylakás építését tervezik.

