Mármint nem az idők kezdete óta, hanem azóta, hogy szeptemberben, igen, remek ütemérzékkel, az iskolakezdésre időzítve, lezárták. Aztán január 15-én átadták, derült ki volt kollégánk, Eszter posztjából, de csak azért, hogy két nap múlva újra lezárhassák. Dolgozni azóta nem dolgozik ott senki, a gyalogosok már el is kezdtek át-át járni rajta. Történik mindez Budapest II. kerületében, a Páfrány út - Ördög árok közúti hídon, amely a táblája szerint éppen átépül.

Fotó: Gábris Eszter

Én nem vagyok ismerős a környéken, de Eszter elmondta: az ezzel igazán a gond, hogy messze van a következő olyan híd, amin át lehet menni a Hűvösvölgyi út felől. Sőt, összesen is csak két ilyen híd van, amiből most csak az egyik használható. Lelkiismeretes állampolgárként érdeklődött a kerületnél és a budapesti közútkezelőnél, választ sehonnan nem kapott. Úgyhogy mint Örkénynél J.-ék, ő is csak annyit tud mondani: „egyáltalán, mindenki jelentkezzék, és mondja el, mit gondol.”

Frissítés:

Posztunk megjelenése után 33 perccel már válaszolt is a kerület Eszternek (nem tudom, ebből levonhatunk-e általános érvényű következtetéseket a II. kerület működési modelljéről). A nekem is elküldött válasz szerint a híd „a Budapest Közút Zrt. beruházásában készül (...) az engedélyezés és a műszaki átadás-átvétel még folyamatban van (...) február közepére várható, hogy átadják a forgalomnak”, de „nehéz megmondani, hogy pontosan mikor”.