Péntektől vasárnapig Állatok farsangja lesz a Fővárosi Állatkertben, ez többek között azt jelenti, hogy ha a 14 év alatti gyerekek álarcot vesznek, akkor mindössze 100 forintért mehetnek be.

Lesz egy csomó érdekes program is, többek között a gyerekek készíthetnek álarcokat, bábokat, részt vehetnek karneváli arcfestésen, valamint érdekes állattörténeteket is hallgathatnak. De lesz jegesmedve-gyógyítás, jelmezes felvonulás, farsangi állatbemutató és jelmezbál is, a részletes programot itt találja.

A kivételes alkalom lehetőséget ad rá, hogy megcsodáljuk Arunt, aki immár 120 kilót nyom, és az anyatej mellett rákapott a szénára is: