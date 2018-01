A Bloodlands elvileg Albánia első horrorfilmje, amit egy csomó kisebb fesztiválon bemutattak már, és egy csomó kisebb újság is dicsért, és aminek most kijött az előzetese. És már ez alapján is úgy tűnik, simán lehet egy elég jó film, de a sztorileírás ehhez még azt is hozzáadja, hogy akár egy komoly, a balkáni történelemre és jelenre épülő, társadalmi allegória is elférhet benne.

A film arról szól, hogy egy tradicionálisan élő albán család nehezen boldogul napjaink modernebb Albániájában. Nehéz a pénzügyi helyzetük is, a kamasz gyerekek vállára pedig súlyos terhet tesz a konzervatív neveltetésük, amit az apjuk vert beléjük. Amikor pedig egy rejtélyes boszorkány kezdi kísérteni a családot, a olyan erőszakos konfliktus bontakozik ki, ami a Balkánon túlzottan is ismerős. Talán valamelyik filmfesztiválon eljut a film Magyarországra is.