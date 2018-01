85 éve, 1933 január 30-án nevezte ki Hindenburg az első olyan kormányt, melyben Adolf Hitler töltötte be a kancellári posztot. Rajta kívül csak két náci kapott tárcát: Wilhelm Fick belügyminiszter lett, Hermann Göring pedig tárca nélküli miniszter (ő volt egyben a porosz belügy vezetője is). Miközben az SS és az SA fáklyás felvonulással ünnepelte a sikert, a New York Times történelmi mellélövéssel tálalta az eseményeket. A már akkor is meghatározó amerikai lap szalagcímében is jelezte, hogy nyugi, nyugi, "a Reichstagban továbbra is a centrumerők vannak nyeregben" és ez a Hitler már nem a régi sörpuccsos radikális, és főleg "nem vág pénzügyi-gazdasági kísérletekbe".