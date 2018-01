A Google-t. Azután, hogy megírtam reggel ezt a magyar királyságos történetet, ömlenek a levelek arról, mit művel a Google e kis hazával, és még csak az enyhébb eset az adópengős dolog. És persze vannak benne olyan igazán derék, revizionista törekvések is, mint amivel az az olvasó szembesült, aki a szlovák vírusirtó cégre, az Esetre rákeresve azt kapta, hogy annak székhelye Szlovákia, Magyar Királyság.

De az már valóban a nemzettestbe hatol, amit a Google fordítóprogramja elkövetett e lángoktól ölelt ellen. Sokunknak már az is fájt, teljes joggal, amikor a kilencvenes évek elején Ausztriában, a magyar határ közeli boltokban úgy szaporodtak el a "Magyar, ne lopj!"-táblák, mint fideszesek fejében a Soros-fejű, Simicska-hangú, Brüsszel-testű migránsok. És akkor itt van most ez, amit már nemcsak néhány tucat vagy pár száz boltban látnak, hanem széles e világban, ahol magyarról akarnak németre fordítani. Hát most azért, mert van az a kis államadósság, ami nyolc évnyi munka és 3000 milliárd forintnyi nyugdíjvagyon elégetése után se csökken? Hát ezt érdemeljük? Szóval ha valaki "tartozik", az egyenlő Ungarn?