Adományvonallal: a Mátrix Közhasznú Alapítvány ADHAT Segélyvonalán hívással és SMS-el is! Hívja a 13600 -as telefonszámot (mindenféle előhívó nélkül), majd az automata bejelentkezése után adja meg az alapítvány kódját, a 22 -est! Ha könnyebb az SMS, akkor a 13600 -as számra küldje a 22 -est. Egy hívás vagy egy üzenet 500 Ft. Ennyit kap meg a gyermek édesanyja, és ennyit is számláznak az adott telefonszámlára. Telekom, Telenor, Vodafone, Invitel hálózatából érhető el.