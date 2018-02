Európa 37 országában bevezette a Coca Cola a FuzeTea márkát, ami önmagában nem is lenne érdekes, ha az üdítőgyártó ezzel a lendülettel nem uszította volna magára nagyjából az összes német anyanyelvű nőt.

A Fuze szó ugyanis nagyjából úgy is kimondható, mint a német fotze (futz) szó, és ez magyarul azt jelenti, hogy picsa. Nincs mit magyarázni, ez ott is durva beszólásként (vagy női nemi szervként) értelmezhető. És ha már itt tartunk, a főzelék és a fotze lecke hasonlósága is érdekes nyelvi játék.



A Coca Cola a svájci és német piacokon lecserélte a z betűt s-re, a fusetea ugyanis kevésbé trágár hangzású.