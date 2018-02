Az io9 bemutatott egy új sci-fi rövidfilmet, az a címe, hogy Picture Wheel. A történetét inkább nem leplezné le ez a cikk, mert 12 perc összesen, ezért minden mondat elvesz az értékéből, de érdemes megnézni. Már csak azért is, mert a film egy olyan Youtube-csatornán fut, ami sci-fi rövidfilmeket mutat be, úgyhogy, aki fogékony az ilyesmire az a csatornára átkattintva egy csomó néhány perces vagy félórás filmet talál, érdemes böngészni, villamosozás vagy akár egy meleg tea elszürcsölése közben is végig lehet nézni egyet-egyet.

És akkor a Picture Wheel: